Holzschneidebrettli zum selber Kreieren

Sie suchen ein schönes Weihnachts-, Geburtstags- oder Kundengeschenk, welches aus der Region stammt und nachhaltig produziert wird? Wir haben die Lösung für Sie: Exklusive und individuell zusammenstellbare Holzschneidebrettli mit Wildtierbildern. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Brettformen, Holzarten und Wildtiermotiven.

Ein Holzschneidebrettli in der Küche zum Rüsten, zum Anrichten und Servieren von Speisen, als Apéroplatte oder einfach nur als Dekoration an der Wand – ein Holzbrettli macht immer viel Freude. Für unsere Holzbrettli verwenden wir einheimisches Holz rund um den und aus dem Naturpark Beverin, welches wir in unserer Schreinerwerkstatt in Zillis/GR weiterverarbeiteten. Damit können wir die Transportwege vom Fällen des Baums, über das Zusägen bis zur Fertigstellung in unserem Betrieb gering halten und zur Stärkung der lokalen Holzwertschöpfungskette beitragen. Die Wildtiermotive basieren auf Fotografien der Gämse, dem Hirsch und dem Steinbock, welche im Naturpark Beverin ihren natürlichen Lebensraum haben. So entsteht ein echtes und nachhaltiges Regionalprodukt, welches lange Freude macht und dessen Geschichte gerne weitererzählt wird.