Cafè Badilatti – die Bündner Kaffeerösterei mit Geschichte

Ein Unternehmen mit Geschichte

Die Geschichte von Cafè Badilatti begann vor drei Generationen: Giuseppe Badilatti verliess seine Heimat im bündnerischen Puschlav und lernte in Rom das Genussmittel «Kaffee» näher kennen. 1912 richtete er in Zuoz einen eigenen Lebensmittelladen ein. Von da an kauften die Zuozer ihren Kaffee bei Badilatti.



In zweiter Generation führte Giacomo Badilatti das Geschäft weiter, bildete sich zum Kaffee-Spezialisten aus und richtete 1948 die erste Rösterei ein.