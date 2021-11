Die oberste Bergführerin

von Ursina Straub und Denise Erni

Rita Christen hat viele Berufe: Die 54-jährige Juristin ist Gerichtsschreiberin am kantonalen Verwaltungsgericht in Chur, sie ist Bergführerin und Yogalehrerin, lehrt Alpinrecht und präsidiert die Fachgruppe Expertisen bei Berg­unfällen – und seit einem Jahr ist sie Präsidentin des Schweizer Bergführerverbands, als erste Frau in der über 100-jährigen Geschichte des Verbands.