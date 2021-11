Auf Hausbesuch mit Einbruch-Experte Ryser

Ein versuchter Einbruch hat den Besitzer eines Einfamilienhauses dazu gebracht, bei der Kantonspolizei Glarus eine Beratung in Sachen Einbruchsprävention anzufordern. Armin Ryser, Chef des Kriminaltechnischen Dienstes bei der Kantonspolizei, führt diese Beratungen bereits seit neun Jahren durch. Allerdings meistens erst dann, wenn es schon zu einem Einbruch kam. «Ungefähr 80 Prozent der Beratungen führen wir erst durch, nachdem etwas passiert ist», sagt Ryser. Im Falle dieses Hausbesitzers sind das Sachschäden am Haus in Höhe von mehreren Tausend Franken.