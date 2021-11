Linthaler fühlen sich zu wenig einbezogen

Die Entwässerungskorporation Braunwald hat am Donnerstagabend über ihr Projekt für einen Entwässerungsstollen in Braunwald informiert. Das Projekt soll die bekannte grossflächige Geländerutschung in Braunwald verlangsamen und vor allem verhindern, dass sie sich in Phasen von Regen und starker Schneeschmelze beschleunigt. Denn diese Beschleunigung kann zu Grossereignissen wie jenem von 1999 führen, als ein grosser Murgang bis nach Rüti hinunterfuhr und dort die Linth staute.