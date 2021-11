Kanton probt den Schweinepest-Ernstfall

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist momentan weltweit eine der grössten Gefahren für Tiere. Diesen August hat die Anzahl Kontaminationsherde bei Hausschweinen in Europa ein sehr hohes Niveau erreicht, wie es in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden heisst. Daher sei das Risiko einer Einschleppung der ASP für die Schweiz hoch. Obwohl die Viruserkrankung für Menschen ungefährlich ist, führt sie bei infizierten Schweinen und Wildschweinen fast immer zum Tod. Deshalb ist entsprechende Wachsamkeit gefordert, wie es in der Mitteilung weiter heisst.