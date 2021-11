Eine Bündner Landfrau tischt auf

In der Sendung «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» treffen jeweils sieben Landfrauen aufeinander. Jede Woche lädt eine, die anderen Mitbewerberinnen zu einem Abendessen ein und versucht, sie mit dem zu überzeugen, was Stall und Boden ihrer Heimat hergeben. Die diesjährige Staffel begann am Freitag, 29. Oktober und endet mit dem grossen Finale am Freitag, 17. Dezember. Weitere Infos zur Sendung gibt es hier.