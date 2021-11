In Brigels steht eine Kuh im Volg

Einen speziellen Moment haben die Angestellten in der Volg-Filiale in Brigels am Donnerstagvormittag erlebt. Drei Kühe standen vor dem Laden. Als dann eine Kundin das Geschäft betrat, folgte ihr eine Kuh, wie eine Mitarbeiterin auf Anfrage bestätigte. Ein Video auf den Sozialen Medien von RTR, zeigt die Kuh bei ihrem Ausflug: