Die Saison für Weihnachtsessen hat begonnen

Auch im Restaurant «B12» in Chur werden sich die Tische in diesem Winter wieder füllen. «Wir sind gut ausgebucht, jedoch nicht so gut wir vor der Pandemie», erklärt Inhaber Corsin Theus. Durch die Zertifikatspflicht könnten Anlässe wieder ohne Einschränkungen stattfinden, so Theus. Es gelte also weder eine Personenbeschränkung noch müssten Abstände zwischen den Tischen eingehalten werden.