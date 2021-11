Wie Churer Sandwiches die Alp Curtginatsch stärken

Man könnte in Abwandlung des alten Volkslieds singen: Ihr Käs’, der hat vier Ecken – zumindest im Käsekeller der einstigen Sennerei in Donat. In Reih und Glied reifen dort Dutzende Laibe Alpkäse, die diesen Sommer auf der Schamser Alp Curtginatsch produziert wurden, und eben, sie sind nicht rund wie üblich, sondern der Verarbeitungseffizienz wegen quadratisch.