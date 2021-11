Sanddorn – das orange leuchtende Alpengold

Und auch heute noch wird die kleine Vitaminbombe sehr geschätzt. Feiner Sanddornsirup wird auch in Graubünden hergestellt, von Margrit und Adolf Hartmann in Trans. Er ist unter anderem im Unverpackt-Laden «oba aba» in der Churer Altstadt erhältlich. Für den Sirup sammeln die beiden von Mitte August bis Mitte November wilden Sanddorn in abgelegenen Bergtälern. In schwer zugänglichem Gebiet werden sie dabei von ihren beiden Eselinnen Fiona und Meli unterstützt. Daheim in Trans produzieren sie aus den vitaminreichen Beeren dann Ursaft und Sirup. Im Anschluss werden die Wildfrüchte tiefgekühlt und erst bei Bedarf schonend kalt gepresst und ohne Erhitzen abgefüllt.