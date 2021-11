Ohne Sanierung gibt es keine Zukunft für die Jugi in Val Müstair

Übernachten in einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1537 – dieses Erlebnis wird den Gästen der Jugendherberge Sta. Maria geboten. In der «Chasa Plaz» im Dorfkern kann man in Arvenzimmern übernachten, die Wappen der Familie Capol und Planta bewundern und sich nach einer langen Wanderung oder nach einem Skitag am grünen Kachelofen in der Engadiner Stube aufwärmen. Die Bewertungen der Gäste auf verschiedenen Internetplattformen sind überwiegend positiv für die Jugi. Von einem «historischen Schmuckstück» ist beispielsweise die Rede oder von einem «urigen Haus mit extrem viel Charme».