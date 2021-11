Neue Hoffnung für den Spielplatz Peter Pan

Wie im Niemandsland wähnt sich, wer an diesem Nachmittag auf dem Peter-Pan-Spielplatz neben dem Restaurant «Fünf Dörfer» in Zizers weilt. Verlassen warten die Spielgeräte auf Besuch, die Zustiege zu den beiden Türmen sind mit Holzplatten verbarrikadiert, die Rutschbahnen von unten mit Verbotsschildern versperrt. Äste liegen auf dem Gerüst, Föhrennadeln haben sich in den Schutznetzen verfangen. Schilder mit Szenen aus der Peter-Pan-Geschichte verzieren die dunklen Holztürme. Peter Pan – das ist der Junge, der niemals erwachsen wird und auf der Insel Neverland böse Piraten bekämpft.