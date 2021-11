Antike Badekultur im Römisch-Irischen Bad in Scuol

Für das Römisch-Irische Bad sollten Sie sich Zeit nehmen. Ein Durchgang dauert nämlich bis zu 3.5 Stunden und geht über 10 Stationen. Pro Einlass begrüssen wir bewusst nur zwei Gäste und der Ablauf des römisch-irischen Badevergnügens ist so abgestimmt, dass Sie während Ihres Aufenthalts nur vereinzelt auf weitere Besucher stossen. Sie geniessen bei uns also quasi ein «Privat-Spa» – nur viel grösser!

Durch warme Luft, reines Mineralwasser und wabernden Dampf wie bei den Römern der Antike und durch trockene, heisse Luft, wie bei den altern Iren, wird Ihr Körper langsam erwärmt, zum Schwitzen und Entschlacken angeregt, sanft wieder abgekühlt und in tiefe Entspannung gebrach. Die feuchte Wärme des Dampfes dringt tief in die Bronchien ein und verbessert die Durchblutung der Atemwege. Gerade in der kalten Jahreszeit, in der Erkältungen an der Tagesordnung sind, tut dies besonders gut.