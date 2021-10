Wie ein Glarner Auswandererpaar auf La Palma mit dem Vulkan lebt

von Hans Speck

Peter Tschudi, ehemaliger Näfelser Gemeinderat, Landrat und Chemielehrer an der Kantonsschule in Glarus, verbringt seit zehn Jahren gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Katharina Moergeli aus Linthal seinen Lebensabend auf der Kanaren-Insel La Palma. Tschudi erlebt zurzeit in seiner Wahlheimat ein Wechselbad der Gefühle. Denn die Insel wird von wiederkehrenden Vulkanausbrüchen heimgesucht.