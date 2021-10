5 Tipps für die gewonnenen 60 Minuten

Last but not least könnt ihr am frühen Sonntagmorgen endlich mal unter Beweis stellen, welch poetisches Herz in euch pocht. Nehmt Stift und Papier und schreibt jemandem, der euch am Herzen liegt, wieder mal einen Brief. Von Hand. In unserer von Technologie getriebenen Welt ist eine der höchsten Formen von Wertschätzung die Zeit, die man sich für jemanden nimmt. Nutzt man diese Zeit nun auch noch, um seine Gedanken in schöne, ehrlich gemeinte Worte zu fassen, ist dies durch nichts zu überbieten. Es könnte sein, dass euer Handgelenk etwas verkrampft, da wir alle wirklich nicht mehr gewohnt sind, über längere Strecken von Hand zu schreiben. Aber das Gefühl, dass die Adressatin oder der Adressat eurer Zeilen beim Erhalt des Briefs haben wird, ist es Wert - versprochen!

So, mit diesen Tipps wünschen wir euch allen einen guten Rutsch in die Winterzeit und hoffen, ihr nutzt die 60 Minuten weise.

