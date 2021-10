Rettungsdienst bringt Kalb zur Welt

Am Mittwoch ist es in Ilanz zu einem ungewöhnlichen Einsatz des Rettungsdiensts Surselva gekommen, wie «20 Minuten» schreibt. Demnach besuchte der Rettungsdienst Surselva eine Weiterbildung über den Umgang mit Mutterkühen. Dies, da am Unfallort der Kontakt mit Personen, die durch Mutterkühe verletzt werden, für Sanitäterinnen und Sanitäter oft schwierig ist, wie Alex Gisler, Leiter des Rettungsdienstes Surselva gegenüber dem Onlineportal sagte.