Neues Masterangebot an der Fachhochschule Graubünden

Ausserdem darf die nachhaltige Entwicklung in Unternehmen nicht als Selbstzweck verstanden werden, sondern bedacht einen prioritären Platz in der Unternehmensstrategie finden. Denn nur wenn die unternehmerische Zukunft gleichzeitig profitabel und nachhaltig ist, kann unser Lebensraum für kommende Generationen erhalten bleiben. Doch wie können Unternehmen die nachhaltige Entwicklung erfolgreich umsetzten?

Die FH Graubünden bildet künftig Führungskräfte aus, welche die die nachhaltige Entwicklung in Unternehmen vorantreiben werden. Dabei stehen die Bildung und Verankerung von nachhaltigen Geschäftsmodellen und Strategien in Unternehmen im Fokus. Aber auch globale Handlungsfelder der nachhaltigen Entwicklung, nachhaltige Kommunikation und die Veränderung gewohnter Denk- und Handlungsweisen hin zu einem nachhaltigen Mindset sind feste Bestandteile der neuen Masterstudienrichtung. Studierende lernen in der praxisnahen Ausbildung wie Unternehmen die nachhaltige Entwicklung als Chance begriffen und von den neu geschaffenen Möglichkeiten profitieren können.

Nachhaltige Entwicklung gehört schon lange zur FH Graubünden

Die FH Graubünden betreibt schon seit längerem angewandte Forschung und Dienstleistungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Das Business Integrity Action Center (BIAC) der Principles for Responsible Management Education (PRME) ist ebenfalls an der FH Graubünden zuhause und bündelt die langjährige Erfahrung in der Durchführung von interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Somit profitieren künftige Studierende von den resultierten Erkenntnissen dieser vielfältigen Projekte und können im Rahmen des Consultancy Project selber Teil eines Praxisprojektes werden.

Nachhaltige Entwicklung – ein Bedürfnis der Wirtschaft

Auch auf Seite der Wirtschaft sind die Signale klar – Expertinnen und Experten der nachhaltigen Entwicklung werden auf dem Arbeitsmarkt künftig gesucht sein. Dies bestätigen die vielseitigen Partnerunternehmen, welche sich bis dato der neuen Masterstudienrichtung Sustainable Business Development angeschlossen haben. Für sie bietet die neue Masterstudienrichtung auch eine Austauschplattform untereinander mit spannenden Inputs aus aktueller Forschung und Praxiserfahrung rund um das Thema nachhaltige Entwicklung in Unternehmen.

Weitere Informationen zur neuen Masterstudienrichtung Sustainable Business Development finden Sie auf unserer Website fhgr.ch/sbd.