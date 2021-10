Eine Tasse Solidarität schenken

Armut gibt es überall auf der Welt, «auch direkt vor unserer Haustüre», sagte Corina Pfiffner-Frischknecht, Präsidentin des Evangelischen Hilfsvereins Chur (EHV), am Mittwoch vor den Medien. Armutsbetroffene Menschen seien oft vom sozialen Leben ausgegrenzt. Und so eine Ausgrenzung könne bereits im Kleinen anfangen. Für viele mag es ganz normal sein, in einem Restaurant einen Kaffee zu sich zu nehmen. «Doch in Wahrheit ist das ein Luxus, den nicht alle geniessen können», meinte Pfiffner-Frischknecht.