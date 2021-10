Storyspürnasen im Klassenzimmer: Sherlock ermittelt im Rheinwald

Kinder und Hunde werden entführt, Handtaschen geklaut. Ein Pferd verschwindet aus dem Stall, Geld aus der Bank. Goldräuber treiben ihr Unwesen, und Sherlock Holmes verhaftet Jack the Ripper. Sogar Blut fliesst ab und zu. Aber keine Sorge, es wird alles gut in den 13 Kriminalstorys, den «Krimis von Minis» oder kurz «Kriminis», geschaffen im Splügner Schulhaus. Sogar in der Geschichte mit der Zeitreisemaschine, dem Shaolin-Mönch und den nach Rache dürstenden Samurais klärt sich alles auf – wie es sich gehört für einen richtigen Detektivplot.