Ein wichtiger Tag für 15’000 Bündnerinnen und Bündner

Das Thema rückt beim Bund und auch im Kanton Graubünden in den Fokus und steht auf der politischen Agenda, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Das neue Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung ist seit Anfang dieses Jahres in Kraft. Es ermöglicht den betreuenden Angehörigen dank bezahltem Urlaub, ihre Berufstätigkeit und die Pflege besser miteinander zu vereinbaren, wie es heisst.