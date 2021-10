Der Winter kann kommen auf dem Morteratsch

Auch diesen Sommer verbrachte Costa fast durchgehend auf der Hütte. Bevor es nach vier Monaten Saison nun zurück ins Tal geht, stehen auf der Bovalhütte noch so einige Arbeiten an. So bringt zum Beispiel ein Helikopter am letzten Tag der Arbeiten einen Schreiner zur hoch gelegenen Bovalhütte. Die Holztüre der Hütte ist gerissen und muss neu verleimt werden. Hüttenwart Costa instruiert den Handwerker aus dem Tal. Er habe Angst, dass die Türe sonst den Winter nicht überstehe und er die Hütte voller Schnee vorfinden werde, so der Hüttenwart.