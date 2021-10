Auch diesen Winter bleibt Suravas Eisweg leer

Der Betreiberverein hat den Beschluss am Montag contre cœur gefasst: Zum zweiten Mal nach dem Coronawinter 2020/21 wird es in der Saison 2021/22 zwischen Alvaneu Bad und Surava keine Skateline geben. Allerdings ist diesmal nicht die Pandemie der Grund dafür, dass der beliebte Eisweg nicht in Betrieb genommen werden kann, wie Vereinspräsident Giorgio Bossi einen Bericht der romanischen Medienstiftung FMR bestätigt. Schuld sind vielmehr Differenzen mit der Standortgemeinde Albula/Alvra – wobei Gemeindepräsident Daniel Albertin eigentlich gar nicht von einem Zwist reden will, wie er betont.