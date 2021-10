Plantahof öffnet die Stalltüren

Am Samstag, 30. Oktober, findet im landwirtschaftlichen Ausbildungszentrum in Landquart der traditionelle Plantahoftag statt. Der Tag der offenen Türen steht dieses Jahr unter dem Motto «a guats Klima!», wie es in einer Mitteilung heisst. Auf dem Programm stehen verschiedene Attraktionen für Kinder, wie beispielsweise Ponyreiten, Trettraktorenparcours und Strohballenspringen. Für die Erwachsenen werden Führungen und Informationsanlässe organisiert. Auch Hofladen, Weinkeller, neues Schulhaus und Stall sind geöffnet.