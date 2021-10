Ein Gerichtsfall ohne Gewinner

Es sei ein bitterkalter Morgen gewesen. Mindestens minus zehn Grad, sagt der Zeuge. Er hat das Überholmanöver von Tiziano M.* am 18. Januar 2017 live miterlebt. Am Dienstag wurde er vom Vorsitzenden der ersten Strafkammer des Bündner Kantonsgerichts zum Unfallhergang befragt. Er sei morgens gegen sechs Uhr hinter einem Lastwagen Richtung Ems gefahren. «Mit etwa 75 Stundenkilometern.» Da sei ihm ein Roller entgegengekommen. «Ich dachte noch, wie kann man bei solch eisigen Temperaturen Töff fahren», so der Zeuge. Plötzlich hätte er einen dumpfen Knall gehört.