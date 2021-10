Churerinnen und Churer vermehrt auf Sozialhilfe angewiesen

Der am Dienstag veröffentlichte Bericht zur Sozialhilfe 2020 zeigt: Ein besonders hohes Sozialhilferisiko besteht bei alleinerziehenden Eltern mit ihren Kindern, bei den 36- bis 45-Jährigen sowie bei Ausländerinnen und Ausländern. Die Stadt Chur, welche Teil der Analyse von 14 Städten ist, weise den zweithöchsten Anteil an Geflüchteten auf, schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung.