Der Morteratsch liegt vorübergehend in Bern

Grosse Freude herrschte am Premierenabend des «Rendez-vous Bundesplatz» bei den Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern, wie die Verantwortlichen mitteilen. Nachdem das Programm «Planet Hope» im vergangenen Jahr nach nur wenigen Abenden den Coronabeschränkungen zum Opfer gefallen war, erstrahlt die Parlamentsfassade unter dem Motto «Planet Hope Comeback» wieder in den bunten Farben des Regenwaldes, verwandelt sich in einen von Plastikmüll bedrohten Ozean, einen schmelzenden Gletscher und in einen die Dunkelheit erhellenden Leuchtturm.