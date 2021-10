Kleines Jubiläum für das Hallenbad Pany

Derzeit sei das Bad in einem guten Zustand, sagt Müller. Vor der Wiedereröffnung vor zwei Jahren standen kleinere Sanierungsarbeiten an. Auch die beiden Hauptpumpen mussten instand gesetzt werden, wie Müller sagt. Diese Pumpen waren teuer. Doch auch hier half der Gemeinschaftsgedanke: «Die 10’000 Franken, die wir damals benötigten, konnten wir dank eines Crowdfunding-Projektes gut erreichen», so Müller. Im zweiten Betriebsjahr hätten dann die Filteranlagen, heuer die Luftfilter saniert werden müssen. Die Arbeit geht der Hallenbadgenossenschaft nicht aus. Irgendwann sei die Zeit reif, auch die Steuerungsanlage zu erneuern, sagt Müller.