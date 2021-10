Glarner Lehrer überrascht die Schweiz mit Bundesrats-Fake

«Wir leben heute in einer Zeit, in der Sie nicht länger unterscheiden können, ob Ihr Bundespräsident oder Nils Landolt zu Ihnen spricht.» Mit dieser Video-Botschaft wendet sich Bundespräsident und Bildungsminister Guy Parmelin in den Sozialen Medien an die Bevölkerung. Weiter spricht Parmelin: «Deswegen brauchen wir dringend eine Schule, die kreative, kritisch denkende Menschen hervorbringt und nicht Menschen, die einfach machen, was man ihnen sagt.» Inklusive französisch angehauchtem Akzent.