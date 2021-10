«Ich habe meine Karriere nie geplant»

Wenn Andres R. Schneeberger Ende Februar 2022 seine Koffer packt und in Richtung USA aufbricht, wird das auch eine Rückkehr sein. Denn bevor der Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie am 1. Juli 2011 seine Stelle bei den Psychiatrischen Diensten Graubünden (PDGR) antrat, lebte er vier Jahre lang in den Vereinigten Staaten. «Ich kam damals von New York nach S-chanf im Engadin», erzählt er mit einem vielsagenden Lächeln. Ein recht extremer Wechsel sei das natürlich gewesen. «Im Haus, in dem ich in New York wohnte, lebten mehr Menschen als in ganz S-chanf.»