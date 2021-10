Caluori: «Gastro-Suisse-Chef ist falsch abgebogen!»

Bereits vor der Einführung der Zertifikatspflicht äusserte sich Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer in den Medien negativ über die Pläne des Bundesrats für die Restaurants. Damals kritisierte er die Landesregierung, dass sie es sich zu bequem mache mit der Einführung der Zertifikatsplicht für Gastrobetriebe. Die Zertifikatspflicht sei schlicht unverhältnismässig. Diverse Wirte und auch der Zürcher Kantonalverband kritisierten den obersten Schweizer Gastronom in der Folge für seine ablehnende Haltung gegenüber der Zertifikatspflicht. Caluori ist einer dieser Wirte. Er rief Platzer an und sagte ihm die Meinung. Die Folgen? Kommende Woche ist Caluori in Zürich bei Platzer zum klärenden Gespräch geladen. Aber: «Ich würde nicht sagen, dass es einem ‘Antraben’ gleich kommt», so Caluori.