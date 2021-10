Raus aus dem Nebel – rein in die Herbstsonne!

Das Pizolgebiet zählt zu den schönsten Wandergebieten der Schweiz und bietet Sicht bis an den Bodensee. Die Seil- & Sesselbahnen in Bad Ragaz sowie Wangs werden noch bis am Sonntag, 24. Oktober täglich Touristinnen und Touristen auf den Berg bringen. Sofern die Wanderwege nicht schneebedeckt sind, ist die Gondelbahn Bad Ragaz auch an den Wochenenden vom 6. und 7. November und 13. und 14. November in Betrieb.