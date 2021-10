Graubündens grösstes Freiluftlabor ist eröffnet

Das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden» ist ambitioniert. Es gebe eine Vision, sagte Co-Projektleiter Claudio Müller am Mittwoch vor den Medien an der landwirtschaftlichen Schule Plantahof in Landquart. «Graubünden soll der erste Kanton der Schweiz sein, in welchem die Konsumenten beim Kauf von Bündner Lebensmitteln die Gewissheit haben, dass sie klimaneutral produziert worden sind.»