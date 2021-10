Glarus «schneugget»: Spezialitäten und Käse von der Alp

Am 12. und 13. November findet der zweite Glarner Spezialitäten- und Käsemarkt «Glaris schneugget» statt. Gut 25 Stände mit typisch glarnerischen Produkten verteilen sich an diesen Tagen in der Glarner Innenstadt. Zu kaufen gibt es frische Waren aus lokalen Bäckereien, Metzgereien und Restaurants sowie weitere Glarner Spezialitäten. Zudem sind zwölf Alpen mit dem beliebten Glarner Alpkäse «AOP» vertreten.