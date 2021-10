Eine Kartoffel, die eigentlich gar keine ist

Und woher kommt sie ursprünglich? Die Wildform der Süsskartoffel soll in Mittelamerika beheimatet sein, dort wurde sie als Kulturpflanze von den dort ansässigen Hochkulturen verwendet. Heute wird die tropische Pflanze in über hundert Ländern, hauptsächlich in tropischen und subtropischen Gebieten angebaut. Und sie will noch höher hinaus; da die Süsskartoffel hohe Mengen an Energie pro Fläche und Anbauzeit sowie Nährstoffen speichert und sich gut an äussere Umstände anpassen kann, wurde sie von der Nasa als mögliche Nutzpflanze für längere Weltraumexpeditionen, beispielsweise zum Mars, ausgewählt.