Wölfe greifen Kälber und Kühe an

Tot aufgefunden wurde am 3. Oktober auf dem Gemeindegebiet von Disentis/Mustér ein elf Monate altes Kalb. «Die Verletzungen am Tier und die Rekonstruktion des Vorfalls deuten darauf hin, dass das Kalb beim Wolfsangriff einen Hang hinunterstürzte», schreibt das kantonale Jagdamt. Demnach wurde auch zwei Tage vor und in der Nacht nach dem Vorfall je ein Wolf in unmittelbarer Nähe des Kalbes beobachtet. Eine DNA-Analyse soll Aufschluss darüber geben, welcher Wolf angegriffen hat.