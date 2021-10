Wandern und gleichzeitig Bier degustieren

Am Samstag, 23. Oktober, ab 10 Uhr findet das vierte Bergbierfestival in Ramosch statt. Bierfreunde pilgern an diesem Anlass durch das Unterengadin und degustieren Bier aus verschiedenen Teilen der Schweiz, wie die Organisatorinnen und Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben. Die Bierwanderung startet in Vnà zwischen 10 und 15 Uhr und endet in Tschlin. Die Wanderung erfolgt individuell. Bei den Ständen auf dem Weg wird laut Mitteilung neben Bier auch noch Verpflegung aus dem Restaurant «Bun Tschlin» angeboten.