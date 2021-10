Corona geht, die Armut bleibt

In der Schweiz nahm die Armut in den vergangenen Jahren immer stärker zu. Im Jahr 2019 waren rund 735'000 Menschen von Armut betroffen. «Das ist eine starke Zunahme von über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr», sagte Christian Rathgeb, Regierungsrat und Mitglied des Stiftungsrats, am Dienstag vor den Medien. Die Coronakrise habe diese Entwicklung weiter verschärft.