Kompost statt Chemie

Der Gemeindevorstand Pontresina hat nun an seiner letzten Sitzung beschlossen, für den temporären Einsatz von Toiletten künftig statt der Chemietoiletten nur noch Komposttoiletten einzusetzen. Im Winter stehen die Toiletten an zwei, im Sommer an fünf Standorten, so auch bei den Zugängen zu den Wanderwegen.