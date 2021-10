Alle dürfen auf die Piste

An der Generalversammlung von Seilbahnen Schweiz am Dienstag haben der Präsident Hans Wicki und der Direktor Berno Stoffel über die Corona-Massnahmen in Skigebieten für die kommende Saison informiert. Gemäss einer Medienmitteilung werden momentan keinen Änderungen an den Massnahmen vorgenommen. Der Verband hat sich also gegen eine Zertifikatspflicht in den Schweizer Skigebieten entschieden. Weiterhin gilt eine Maskenpflicht in geschlossenen Kabinen und Räumen, Abstand in Innenräumen von Gebäuden und Lüften in Kabinen. Für die Restaurantbetriebe im Skigebiet gelten dieselben Regeln, wie für alle Restaurants: In den Innenräumen herrscht eine Zertifikatspflicht, auf den Terrassen hingegen nicht.