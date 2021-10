Südostschweiz erfüllt Herzenswünsche

Die Medien der Südostschweiz werden zusammen mit dem Südostschweiz-Christkind die Wünsche beurteilen und – wo möglich – erfüllen. Dabei werden Journalistinnen und Journalisten der Redaktionen von Zeitung/Online, Radio und TV mit Kamera und Mikrofon hautnah dabei sein, wenn die Wünsche erfüllt und Überraschungen überbracht werden. In der Woche vor Weihnachten sind in der Tageszeitung, am Abend im TV sowie im Radio und auf suedostschweiz.ch die Berichte zu lesen, zu sehen und zu hören. An Heiligabend sendet TV Südostschweiz die grosse Christkind-Weihnachtssendung mit Gästen, überraschten Personen und allen Videos dazu. (so)