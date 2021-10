Vor dem Flug nach Afrika eine Sommerpause in Graubünden

Am wohlsten fühlt sich der Wiedehopf in Gebieten mit Grossinsekten, seiner Lieblingsspeise. «Dies ist vor allem auf jenen Gebieten möglich, die nicht zu sehr genutzt werden, aber trotzdem weit und offen sind», so Wildbiologe Jenny. Weiden würden sich beispielsweise hervorragend eignen. «Dort kann er sein Essen, wie zum Beispiel Engerlinge oder Feldgrillen, hervorragend jagen.» Ausserdem brauche er Nisthöhlen. «Traditionelle Kulturlandschaft, die nicht intensiv genutzt wurde, ist demnach ideal», schliesst der Wildbiologe. Graubünden ist einer der Hotspots, was den Wiedehopf betrifft. Der Bestand habe in den vergangenen Jahren stabilisiert werden können. Initiiert wurde die Wiederansiedlung des Vogels im Wallis. Auch in Graubünden treffe man immer wieder Wiedehopfe, die vom Wallis her kommen, sagt Jenny.