Menschen mit Behinderung wollen Zugang zu Arbeitsmarkt

Was brauchen Menschen mit Behinderung im Kanton Glarus und finden es nicht oder nicht in genügendem Mass? Der Kanton hat dazu einen Bericht erarbeiten lassen, und der Regierungsrat hat mitgeteilt, dass er «die zuständigen Stellen mit der Prüfung und Umsetzung der empfohlenen Massnahmen beauftragt». Angesprochen sind damit neben den Betroffenen selbst etwa kantonale Stellen, Sozialversicherungen und Schulen. Der Regierungsrat will der Landsgemeinde 2024 ein Gesetz zur Integration von Menschen mit Behinderung vorlegen.