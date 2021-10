Die Anästhesie feiert Geburtstag

«Die Anästhesie ist weit davon entfernt, als dass die Anästhesistin oder der Anästhesist nur die Narkose setzt», erklärt Thomas Sieber, Chefarzt Anästhesie im Kantonsspital Graubünden, gegenüber Radio Südostschweiz. Die Anästhesie sei in den vergangenen 175 Jahren extrem gewachsen und viel breiter geworden. «Heute sind wir Anästhesistinnen und Anästhesisten viel mehr involviert im ganzen medizinischen Prozess, sei dies vor oder nach der Operation», so Sieber. Ausserdem hätten sich im Laufe der Jahrzehnte innerhalb der Anästhesie weitere Fachbereiche entwickelt, so etwa die Intensivmedizin, die Notfallmedizin und die Schmerztherapie. Grund dafür ist, dass bei all diesen Gebieten die Kernkompetenzen der Anästhesie, nämlich Beatmung, Schmerzlinderung, Narkose und die Stabilisierung lebenswichtiger Funktionen des Körpers im Vordergrund stehen, wie Sieber erklärt.