Seine liebsten Schätze findet er in alten Alben und Schachteln

Er hatte immer dieses Gefühl. Schon früher. Das Gefühl, er müsse Preziosen aus der Vergangenheit für spätere Generationen bewahren. «Und die Gabe dafür habe ich wohl in die Wiege gelegt bekommen», sagt er. «Also habe ich es als meine Pflicht angesehen, diese Gabe zu nutzen. Auch wenn ich mich damit oft selbst unter Druck gesetzt habe.» Die Preziosen konnten mal ein ganzes Haus sein wie jenes des Savogniner Ortsmuseums an der Veia Curvanera, dessen Realisierung er einst initiierte. Erinnerungen wie jene an Alexander Lozza, umgesetzt als Erlebnispfad «Veia digl Pader».