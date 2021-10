Entdecke die heimlichen Stars des Waldes

Lass dich nicht vom exotischen Aussehen dieses Pilzes abschrecken; der Schopftintling gilt als hervorragender Speisepilz. Ernten sollte man den Pilz jedoch nur, wenn er noch durchgehend weiss ist, rät Pilzexpertin Kuhn. Ältere Exemplare beginnen sich am Hutrand erst rosarot zu verfärben, später werden sie schwarz und zerlaufen schliesslich tintenartig – daher der Name. Man findet den Pilz vor allem an Wegrändern und auf Wiesen.