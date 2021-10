Neue Gastgeber für die Chamanna Cluozza

Der Schweizerische Nationalpark (SNP) hat für die umgebaute Chamanna Cluozza ein neues Pächterpaar gefunden. Artur und Nicole Naue werden die Hütte künftig betreiben, wie der SNP in einer Medienmitteilung schreibt. Insgesamt hätten sich 14 Parteien beworben, darunter auch das neue Gastgeberpaar. Die beiden kommen aus Innertkirchen (BE) und haben in den letzten sieben Jahren die Trifthütte im Berner Oberland bewirtschaftet. Diese können die beiden jedoch nicht weiter betreiben, da sie im letzten Jahr von einer Lawine stark beschädigt wurde und das weitere Bestehen der Hütte derzeit unsicher ist, wie es in der Medienmitteilung heisst. Begleitet wurde das Paar einige Zeit lang auch vom Schweizer Radio und Fernsehen in der Serie «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten».