Jetzt wären Einzelampullen gefragt

In der Schweiz sind derzeit drei Impfstoffe zugelassen. Jene von Pfizer/Biontech und Moderna werden bereits seit mehreren Monaten im ganzen Land verimpft. Mit jenem von Johnson & Johnson können sich erste Personen seit Anfang Oktober in gewissen Impfzentren in der Schweiz impfen lassen. Alle diese Impfstoffe haben jedoch etwas gemeinsam: Es gibt keine Einzelampullen davon, sondern nur Stechampullen mit mehreren Dosen. Dies erschwere das Impfen in Hausarztpraxen deutlich, findet Andres Schnyder, Allgemeinmediziner aus Küblis.