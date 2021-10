Aus diesem Grund werden die Lärchennadeln golden

Die Lärche als perfekt angepasste Gebirgsbaumart weiss ganz klar, was sie will. «Viel Licht», weiss Fluor. «Deshalb wächst sie leider nicht so gut mitten im Wald.» Fluor und seine Försterkollegen bedauern das, weil die Rinde der Lärche robust ist und der Baum – auch wegen des Nadelverlusts im Herbst – bei Bränden im Frühling sehr resistent ist. Eine weitere Vorliebe der Lärche: Orte, an denen ihr niemand sonst den Platz streitig macht. «Zum Beispiel gedeiht die Lärche nach Murgängen auf sandigem, rohem Boden und dort, wo Gletscher sich zurückziehen», sagt Fluor.