Somedia hat genügend Papier in Reserve

Der bereits bestehende Engpass bei der Papierproduktion sei zu einem grossen Teil auf die Coronapandemie zurückzuführen, so Zieri. Drei Papierproduktionsmaschinen seien während der Coronakrise vom Markt genommen worden. Die Produktion des Altpapiers sank, und ein Teil dessen, der davon übrig blieb, wurde in den asiatischen Raum verkauft, wie Zieri ausführt. Die Folge: In Europa war zusehends weniger Papier vorhanden. Als die Wirtschaft wieder Schwung aufnahm und der Papierverbrauch anstieg, kam die Papierproduktion nicht mehr nach. Weiter trage auch das Transportschiff, das Ende März tagelang im Suezkanal feststeckte und unzählige weitere Frachtschiffe blockierte, Schuld an Lieferverzögerungen und -engpässen, so Zieri. Er gehe davon aus, dass der Papiermarkt wieder auf sein altes Niveau zurückfinde, sobald sich auch die restliche Wirtschaft nach der Coronakrise wieder erholen werde.